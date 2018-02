Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa) - Einen Kälterekord hat der Winter in der Nacht auf der Zugspitze gebracht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden minus 30,4 Grad auf Deutschlands höchstem Gipfel gemessen - der niedrigste Wert des Jahres.

24 Stunden zuvor waren die Temperaturen auf minus 27 Grad gesunken. Deutschland hat insgesamt wieder eine frostige Nacht erlebt. "Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

Eisiger Wind aus dem Osten türmt den Schnee an der Ostseeküste weiter auf. Eis und Schneeverwehungen brachten manche Autofahrer am Morgen in Schwierigkeiten, wie die Polizei mitteilte. So kam es im Raum Neubrandenburg zu Unfällen. "Es ist eben Winter", sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer mussten insbesondere in Richtung Hamburg aufgrund des Schneefalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen. Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringt wohl noch mehr Schnee und Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

In der Nacht schneite es vor allem auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom schon ordentlich. "Die Ostsee ist im Verhältnis zu der Luft, die über sie strömt, recht warm. Das muss irgendwie ausgeglichen werden und dadurch bilden sich Schauer, die in Form von Schneefall runterkommen", sagte ein DWD-Sprecher über das Phänomen.