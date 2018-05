Unwetter: Bahn stellt in Wuppertal Zugverkehr ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen des Unwetters hat die Deutsche Bahn am Dienstagabend im Raum Wuppertal den Bahnverkehr eingestellt. "Die Züge stehen alle am Bahnsteig", sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Teilweise seien die Gleise vom Regen überspült worden. Maßnahmen für Ersatzverkehr seien in die Wege geleitet worden. Über die Dauer der Einstellung wurde zunächst nichts bekannt. Die Bahn riet Fahrgästen, sich über die Bahn-App über die Lage zu informieren. Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens war der Bahnverkehr beeinträchtigt. Es gebe es witterungsbedingte Verspätungen in den Regionen Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Aachen sowie im Kreis Euskirchen.