Tauwetter: Eispanzer um Schiffe wird vorsorglich aufgesägt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Um Fahrgastschiffe vor dem Eisdruck zu schützen, wird im Stadthafen in Waren an der Müritz der Eispanzer aufgesägt. "Mitarbeiter von Stadtbauhof schneiden bereits unsere Schiffe frei", sagte eine Sprecherin der Blau-Weißen Flotte am Dienstag in Waren. Da langsam Tauwetter einsetzt, werde das Eis in Bewegung kommen und könne starke Schäden anrichten. Der Eispanzer ist im Stadthafen etwa 14 Zentimeter dick, am Übergang von der Binnemüritz zur Außenmüritz wurden zuletzt sogar 17 Zentimeter Eisstärke gemessen.

Vor einer Woche hatte die Stadt Waren bereits mehrere Stege aus Sicherheitsgründen freisägen lassen. In der Vergangenheit hatten abgebrochene Eisschollen bei Wind und Wellen mehrfach Stege und andere Hafenanlagen beschädigt. Ungeachtet der steigenden Temperaturen nutzten etliche Spaziergänger und Schlittschuhläufer bis Montag noch die zugefrorenen Flächen der Binnenmüritz und des Kölpinsees fürs Schlittschuhlaufen und Spaziergänge. Die Behörden warnten allerdings, die Gefahr durch das Tauwetter zu unterschätzen.