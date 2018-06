Schwere Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Dürkheim/Eifelkreis/Ludwigshafen (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen erneut schwere Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann am Freitag ab der Mittagszeit mit Starkregen, einzelnen starken Gewittern, Sturmböen und Hagel gerechnet werden. Teilweise seien Hagelkörner mit bis drei Zentimenter Durchmesser wahrscheinlich.

Heftiger Regen hatte in Bad Dürkheim erst am Donnerstag für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren wegen der Wassermassen zwei Einfamilienhäuser evakuiert und die Bundesstraße 37 für mehrere Stunden gesperrt worden. Die Bewohner konnten einem Sprecher der Stadt zufolge aber mittlerweile in ihre Häuser zurückkehren.

Auch im Eifelkreis hatte es bereits am Mittwoch Überschwemmungen gegeben. Der Feuerwehr zufolge gab es aber am Donnerstag trotz starken Regens keine größeren Einsätze mehr. In Ludwigshafen am Rhein war die Feuerwehr am Donnerstag zu mehreren Wasserschäden und Blitzeinschlägen, unter anderem in einen Kamin, ausgerückt.