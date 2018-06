Pegelstände von Saar und Mosel gehen langsam zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Nach den starken Regenfällen und steigenden Flusspegelständen hat sich die Lage in Rheinland-Pfalz im Laufe des Samstags etwas entspannt. Das teilte das Hochwassermeldezentrum in Trier mit. Am Samstagnachmittag lag der Moselpegel in Trier rund 80 Zentimeter unter dem Höchstwert von 5,31 Metern am Vortag.

Die Situation sei immer noch recht angespannt, die weiterhin hohen Wasserstände gingen aber überwiegend zurück. Auch die mittlere Mosel werde "im Verlauf des Samstags in verhaltenes Fallen übergehen".

Noch bis zum Samstagmorgen sei der Pegelwert des Mosel-Nebenflusses Kyll in Donsberg gestiegen, dadurch verzögere sich der Rückgang des Wasserstandes der unteren Kyll. Leichte Zwischenanstiege am Pegel Kordel seien möglich, würden aber nicht deutlich über das bisherige Niveau hinausgehen.