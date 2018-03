Glatte Straßen im Thüringer Wald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden (dpa/th) - Die Polizei hat am Freitagmorgen vor glatten Straßen im Thüringer Wald rund um Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gewarnt. Schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hätten sich mehrere Lastwagen quergestellt, teilte die Polizei in Erfurt am Freitagmorgen mit. Nach Angaben der Polizei war der Winterdienst im Einsatz. Daher sei es zunächst zu keinen größeren Behinderungen gekommen.