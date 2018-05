Sommer im Mai: 30 Grad und Sonne zum Wochenende erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Dem Südwesten steht ein großteils sommerliches Wochenende bevor: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet tagsüber Temperaturen von bis zu 30 Grad und viel Sonnenschein. Am Sonntag könne es vereinzelt aber wieder zu Schauern und örtlichen Gewittern kommen, sagte ein Meteorologin des DWD am Freitag in Stuttgart.

Vor allem am Oberrhein geht es laut DWD mit den Temperaturen kräftig nach oben. Grillpartys zum Champions League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool am Samstagabend (26. Mai/20.45 Uhr) dürften damit vielerorts also gerettet sein. Die Höchstwerte liegen am Wochenenden zwischen 23 Grad im Bergland und 30 Grad am Oberrhein.

Wie lange der Hochsommer im Mai noch anhält, sei unklar. Fest steht: In so manch begehrtem Sonnen-Urlaubsziel in Südeuropa liegen die Temperaturen derzeit unter den Höchstwerten im Land.