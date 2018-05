Mai knackt wahrscheinlich Temperaturrekorde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/mv) - Der diesjährige Mai in Mecklenburg-Vorpommern ist voraussichtlich der wärmste seit 1950. Bei verschiedenen Messstationen im Land wurden die bisher höchsten Monatsmitteltemperatur teils deutlich übertroffen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. So sei etwa in Schwerin der Höchstwert von 2016 (14,7 Grad) bereits um 1,3 Grad überboten worden. In Greifswald sei es wie in Rostock-Warnemünde dagegen nur um 0,1 Grad (1986: 14,0 Grad/ 2016:14,2) gewesen.

Der Regen habe sich weitgehend zurückgehalten, wobei es bereits deutliche trockenere Vergleichsmonate gegeben habe. Im Bereich der Messstation in Schwerin seien beispielsweise diesen Monat bisher nur 13,7 Liter, statt der durchschnittlichen 52 Liter pro Quadratmeter gefallen.

Auch in anderen Nordländern deutet vieles auf den bisher wärmsten Mai seit 1950 hin. So sei etwa in Hamburg-Fuhlsbüttel eine bisherige Monatsmitteltemperatur von 16 Grad gemessen worden. Der bisher wärmste Mai sei an dieser Stelle 1992 mit jeweils 14,3 Grad registriert worden. Auf Sylt seien es 15,2 Grad (2008: 13,7) gewesen. Bis zum Wochenende gehe es in den Nordländern dann mit Wärme, Trockenheit und örtlichen Gewittern weiter.