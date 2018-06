Liftbetrieb wegen Unwettergefahr im Vogtland eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schöneck/Vogtland (dpa/sn) - Wegen Unwettergefahr ist in Schöneck im Vogtland am Samstag der Liftbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Wie das Tourismusbüro am Mittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sei wegen des derzeitigen Gewitters keine Liftbeförderung möglich. "Sicherheit geht vor!", hieß es in dem Tweet. Sobald das Gewitter abgeklungen sei, werde der Betrieb planmäßig weitergehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor amtliche Unwetterwarnungen für das Bergland im Vogtland sowie in den Kreisen Mittelsachsen, Zwickau und den Erzgebirgskreis herausgegeben. Gewarnt wurde vor Gewittern der Stufen drei und vier. Der DWD empfiehlt für diese Kategorien, Aufenthalte im Freien zu vermeiden.