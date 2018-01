Sturm führt zu Stromausfall in Friedland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedland (dpa/lni) – Vermutlich wegen eines Sturmschadens ist in der südniedersächsischen 12 000 Einwohner-Gemeinde Friedland am Donnerstag vorübergehend der Strom ausgefallen. Vermutlich sei ein Baum auf eine Leitung gestürzt, sagte Bürgermeister Andreas Friedrichs (SPD). Dank einer fixen Umschaltung des Energieversorgers seien die Lichter aber schnell wieder angegangen. In der Region riss der Sturm "Friederike" eine Reihe von Bäume um und warf Ziegel von Dächern, sagte Friedrichs. Es habe auch eine Reihe von Verkehrsunfällen gegeben. Menschen seien bisher aber nicht zu Schaden gekommen.