Gewitterrisiko am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin (dpa/bb) - Nach dem strahlenden Sommerwetter der vergangenen Tagen wird es am Wochenende in Berlin und Brandenburg durchwachsener. In Ostbrandenburg erwarteten die Meteorologen schon für Samstagvomittag vereinzelt Schauer und Quellwolken. Ab dem Nachmittag nimmt das Risiko für Gewitter und Starkregen in weiten Teilen des Landes zu. Die Höchsttemperaturen schwanken dabei zwischen 23 Grad in der Uckermark und 27 Grad in Fläming. Auch am Sonntag soll es stark bewölkt bleiben. Mit Gewittern sei zu rechnen, hieß es am Freitag beim Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Die Temperaturen sollten trotzdem bei 25 bis 28 Grad liegen. Die Waldbrandgefahr war vor Beginn des Regens zunächst weiter sehr hoch.