Winter kehrt mit Schnee und Frost nach Bayern zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mit Schnee und Frost kehrt der Winter nach Bayern zurück. "Das Wetter in den kommenden Tagen hat mit Frühling gar nichts mehr zu tun", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. In der Nacht zum Sonntag erwartet der Wetterexperte Neuschnee von bis zu fünf Zentimetern auch im Flachland, stellenweise könnten sogar zehn Zentimeter liegen bleiben. Vor allem an den Alpen und im Bergland soll es kräftig frieren und reichlich schneien.

Schon ab Samstag fallen die Temperaturen vielerorts unter Null und die Kälte könnte sich zäh im Freistaat halten. Bis zum Ende der kommenden Woche ist in den Nächten strenger Frost möglich, also weniger als minus zehn Grad. Autofahrer müssten sich auf glatte Straßen einstellen. "Bei Sturmböen kann es auch Schneeverwehungen geben", warnte der Experte.