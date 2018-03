Schneeschauer läuten in Hessen kalendarischen Frühling ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Zum kalendarischen Frühlingsanfang kommen am Dienstag in Hessen erneut Handschuhe, Schal und Mütze zum Einsatz. In Nordhessen setzte am Morgen einmal mehr leichter Schneefall ein, wie ein Polizeisprecher in Kassel berichtete. Im Laufe des Vormittags bekommt auch der Rest des Landes etwas von den Flocken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag lockern die Wolken dann gebietsweise wieder auf. Bei drei bis sechs Grad weht ab dem Mittag ein frischer Wind, der für niedrigere gefühlte Temperaturen sorgen dürfte. Am Mittwoch bleibt es bei ähnlichen Temperaturen und eher mäßigem Wind meist niederschlagsfrei.