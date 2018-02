Kälteste Nacht des Jahres in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Offenbach (dpa/lhe) - So kalt wie in der Nacht zu Dienstag war es bisher in Hessen im ganzen Jahr noch nicht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, wurden auf der Wasserkuppe minus 18 Grad erreicht. Aber auch im Flachland seien neue Tiefstwerte für dieses Jahr erreicht worden. So wurden in Fritzlar minus 17 Grad gemessen.

Verbreitet erreichten die Temperaturen im Flachland Werte zwischen minus 8 und minus 11 Grad. Für die kommende Nacht rechnet der DWD mit einem Absinken der Temperaturen um weitere ein bis zwei Grad. Grund hierfür seien ein Aufklaren der nächtlichen Wolkendecke sowie ein abschwächender Ostwind.

Die Polizei meldet für Hessen keine Staus und Beeinträchtigungen durch das Wetter. In Westhessen sei es zu drei kleineren Glätteunfällen mit lediglich geringem Sachschaden gekommen.