In Hessen bleibt es winterlich kalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen bleibt es kalt in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Sonntag wechseln sich im Norden Hessens Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Im Süden ist es hingegen stärker bewölkt und gebietsweise fällt Schnee. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 2 und 2 Grad. Die Nacht zum Montag wird mit Temperaturen zwischen minus 7 und minus 12 Grad winterlich kalt. Örtlich kann es glatt werden.

Am Montag bleibt es trocken und gering bewölkt. Die Temperatur liegt zwischen 1 und 3 Grad am Tag und fällt auf bis zu minus 11 Grad in der Nacht zum Dienstag. Dichte Wolken bringen dann am Dienstagvormittag örtlich Schnee und Schneeregen. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung wieder auf und die Luft erwärmt sich auf maximal 6 Grad.