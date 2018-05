Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Es bleibt heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, bringt das Tief "Wilma" bis Mitte nächster Woche noch sommerliche Temperaturen mit Höchstwerten um die 30 Grad. Heiter bleibt es dabei aber nicht immer. Ab Sonntag werden einzelne Schauer und Gewitter erwartet, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn. Im Laufe des Tages breiten diese sich von Südwesten her aus, örtlich kommt es sogar zu Starkregen und Hagel.

Auch für Montag und Dienstag sind wieder Schauer und Gewitter mit starkem Regen und in Gewitternähe auch Sturmböen vorausgesagt. Mit Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad bleibt es warm. Neue Hitzerekorde erwartet der DWD aber nicht. "Derart hohe Temperaturen sind für Ende Mai keine Seltenheit", sagte Meteorologin Kernn.