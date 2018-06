Heftiger Regen und Hagel: Örtliche Unwettergefahr erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem sonnigen Wochenbeginn ist am Donnerstag mit heftigen Unwettern und Hagel in Hessen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mit. Bleibe es am Dienstag und Mittwoch bei sommerlichen Werten bis 31 Grad noch überwiegend trocken, drohten im Verlauf des Donnerstag starke Schauer und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 25 bis 29 Grad. Nach Angaben des Wetterdienstes ist örtlich mit Unwettern sowie heftigem Starkregen und Hagel zu rechnen. Der überwiegend schwache Wind könne in Gewittern vereinzelt stark bis stürmisch auffrischen. In der Nacht zum Freitag sind weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad.