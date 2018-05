Es bleibt heiß in Hessen: Gewittergefahr steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Mit den heißen Temperaturen kommen in Hessen auch die Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte, bringt Tief "Wilma" noch bis in die kommende Woche hinein Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Ab Sonntagnachmittag erwartet Meteorologin Jacqueline Kernn aber einzelne Wärmegewitter. Dabei sind auch Starkregen und Hagel möglich, in Gewitternähe kann es zu Sturmböen kommen.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es laut DWD mit Temperaturen bis zu 31 Grad sehr heiß. Am Montag seien ab Nachmittag wieder einzelne starke Gewitter möglich. Diese klingen im Verlauf der Nacht zunächst ab. Am Dienstag ist es im Nordosten vorerst heiter und meist trocken, von Südwesten breiten sich aber wieder teils kräftige Schauer und Gewitter aus. Die Temperaturen erreichen 27 bis 30 Grad. Neue Rekorde erwartet der DWD allerdings eher nicht. "Derart hohe Temperaturen sind für Ende Mai keine Seltenheit", sagte Meteorologin Kernn.