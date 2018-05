Unwetter in Oberhausen: Frau durch Blitzeinschlag verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einem Blitzeinschlag in Oberhausen ist eine Frau leicht verletzt worden. Sie hielt sich nach Angaben der Feuerwehr Oberhausen am Dienstagnachmittag im Freien auf, als in der Nähe der Blitz einschlug. Sie wurde zwar nicht direkt getroffen, kam aber anschließend ins Krankenhaus. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) darüber berichtet. Oberhausen war wie zahlreiche andere Städte in Nordrhein-Westfalen am Dienstag von einem heftigen Unwetter betroffen.