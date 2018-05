Millionenschaden nach Starkregen in Bad Gandersheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Gandersheim (dpa/lni) - Die Überflutungen nach einem Starkregen am Dienstagabend im südniedersächsischen Bad Gandersheim haben nach Angaben der Polizei vermutlich Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Betroffen seien mehrere Ortsteile, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Besonders große Überschwemmungen habe es im Ortsteil Altgandersheim gegeben. Dort seien mehrere Gebäude einsturzgefährdet. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen. Probleme habe es auch mit der Stromversorgung gegeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung konnten Flüsse und Bäche die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Sie traten über die Ufer und überschwemmten die Straßen. Einen genauen Überblick über die Schäden gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher. Die Aufräumarbeiten dürften längere Zeit in Anspruch nehmen. Am Dienstag hatte ein schweres Gewitter stundenlang über Bad Gandersheim gewütet.