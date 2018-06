Wetter in Bayern: Auf viel Sonne folgen Gewitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach viel Sonne und sommerlichen Temperaturen müssen die Menschen in Bayern nun wieder vermehrt mit Gewittern rechnen. Zwar soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag noch überwiegend sonnig bleiben, zum Mittag sollen allerdings teils schwere Gewitter im Bergland aufziehen. Außerdem herrscht laut den Meteorologen örtlich sehr hohe Waldbrandgefahr. Die Temperaturen reichen von 21 Grad in Hohenpeißenberg, über 26 Grad in München, bis 28 Grad in Nürnberg und Bamberg.

Ab Donnerstag soll es laut Wetterexperten dann in ganz Bayern stürmischer werden. Bei Temperaturen von 24 Grad in Augsburg bis 28 Grad in Regensburg bleibt es schwülwarm und gewittrig.

Auch am Freitag ist bei Temperaturen zwischen 22 bis 29 Grad immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Erst am Sonntag soll sich das unbeständige Wetter beruhigen.