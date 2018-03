Wochenende wird wieder wärmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Nach der anhaltenden Kälte sollen die Temperaturen am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder steigen. Am Samstag könne das Thermometer auf bis zu 0 Grad klettern, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. Dabei werde es bedeckter. In einigen Regionen wie der Altmark oder der Oberlausitz soll es hingegen freundlich bleiben. In der Nacht zum Sonntag gibt es laut Wetterdienst dann erstmal seit Tagen keinen strengen Frost mehr - also keine Temperaturen kälter als minus 10 Grad.

Im Laufe des Sonntags setzt sich der Vorhersage nach die milde Luft durch. Das Thermometer soll dann wieder Plusgrade zeigen. Dabei gibt es wenig Sonne und viele Wolken. Vereinzelt könne es leicht schneien.