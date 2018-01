Schnee und Eis sorgen für zahlreiche Unfälle: Blechschäden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Schnee- und Eisglätte haben am Mittwoch auf den Straßen und Autobahnen Sachsens zu zahlreichen Unfällen geführt. Besonders betroffen waren die oberen Lagen der Mittelgebirge, wie die Polizeidirektionen in Chemnitz und Zwickau mitteilten. Menschen seien dabei nur leicht verletzt worden, hauptsächlich habe es sich um Blechschäden gehandelt. Behinderungen habe es zudem wegen liegengebliebener Lastwagen gegeben, die ohne Winterreifen unterwegs waren, so auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West in Richtung Hof.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig waren in der Nacht zum Mittwoch in den oberen Lagen von Erzgebirge und Vogtland etwa fünf bis acht Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Niederschläge hatten sich jedoch im Laufe des Tages abgeschwächt. Am Donnerstag sei bis in die tieferen Lagen mit starken Stürmen bis in das Tiefland zu rechnen, warnte der DWD.