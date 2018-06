Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Wechselhaftes Wetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird das Wetter am Wochenende wechselhaft. Zu Beginn werde es am Samstag bei einem Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad sommerlich warm, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig am Freitag. Nur im Westen von Thüringen und Sachsen-Anhalt seien am Abend Regenschauer möglich.

In der Nacht zum Sonntag ziehe dann eine Front von Westen her auf. Diese könnte ab Sonntagmittag östlich der Elbe und Saale punktuell für verstärkte Regenschauer und Gewitter sorgen. Mit Unwettern wie in den letzten Wochen sei aber nicht zu rechnen. In der Oberlausitz werden am Sonntag laut Wetterdienst mit 26 bis 28 Grad die höchsten Temperaturen erreicht.

Die neue Woche beginnt wieder überwiegend freundlich. Zwischen den Wolken zeigt sich am Montag hin und wieder die Sonne bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad.