Neuer Schnee zum kalendarischen Frühlingsanfang

Leipzig (dpa) - Zum kalendarischen Frühlingsanfang soll es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut schneien. "Es ist kälter als im März üblich" sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Dienstagmorgen. Der maximale Durchschnittswert sei im März neun Grad. Mit gerade mal einem Grad plus im Laufe des Dienstages liegen die Temperaturen nach Angaben des DWD also weit darunter. Im Lauf des Dienstages erwarten die Meteorologen in allen drei Bundesländern nochmals Schnee.

Insgesamt seien die kalten Temperaturen im März aber nichts ungewöhnliches. Bevor der Frühling komme, habe es immer wieder einen Kälteeinbruch gegeben. Im Laufe der Woche sollen die Temperaturen langsam aber sicher ansteigen. Möglicherweise könnte es schon am Sonntag ganz vereinzelt zehn Grad plus sein.