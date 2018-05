Es bleibt hochsommerlich warm in Sachsen: Gewitter möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen bleibt es hochsommerlich warm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig werden die Werte im Tiefland Anfang der Woche bis zu 32 Grad erreichen. Im Bergland werden sie bei 23 bis 26 Grad liegen. Besonders ab Mitte der Woche könnte es vereinzelt zu Starkregen und örtlichen Gewittern im Osterzgebirge und in der Lausitz kommen, sagte ein Sprecher am Samstag.

Am Sonntag könnte es im Erzgebirge und im Vogtland Gewitter mit Starkregen geben. Örtlich könnten bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch Hagel sei möglich, so der Sprecher. Sintflutartige Niederschläge, die es am Donnerstag im Vogtland gegeben hatte, seien aber nicht zu erwarten. In der Kurstadt Bad Elster waren binnen zwölf Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Inzwischen sind die Pegelstände der Weißen Elster wieder gesunken.