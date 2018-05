Auspumpen und Saubermachen: Aufräumen nach dem Unwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa) - Nach den teils heftigen Unwettern in Nordrhein-Westfalen sind Polizei und Feuerwehr vielerorts noch im Einsatz. "Wir müssen die Keller leer bekommen", sagte ein Sprecher der Wuppertaler Feuerwehr am Mittwochmorgen. Knapp 550 Feuerwehrleute seien in der Stadt im Einsatz, viele davon bereits seit mehr als 15 Stunden. Wie bereits am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch müssten Keller leergepumpt und Straßen freigeräumt werden. Das Unwetter hatte in Wuppertal erhebliche Schäden angerichtet. Wassermassen drangen nach Polizeiangaben unter anderem in ein Wuppertaler Einkaufszentrum ein.

Bei Kleve musste am frühen Mittwochmorgen ein Autobahnzubringer vollgesperrt werden, um die Fahrbahn zu reinigen. Überschwemmungen hatten die Straße nicht mehr befahrbar gemacht. Andernorts waren die Aufräumarbeiten am Mittwochmorgen bereits abgeschlossen: "Bei uns in Schwelm sind die Keller leer", sagte ein Sprecher der Schwelmer Feuerwehr, die am Vortag auch in Wuppertal ausgeholfen hatte. "Wir müssen nur noch unsere Geräte saubermachen."