Orkan weht Lkw-Anhänger auf A44 um: Hunderte Notrufe

Kassel (dpa/lhe) - Orkan "Friederike" hat in Nordhessen seinen Höhepunkt erreicht und dabei erhebliche Schäden angerichtet. Auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel wurde ein Lastwagen-Anhänger umgeweht. "Er blockiert derzeit die Fahrbahn in Richtung Kassel", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag. Eine Böe habe den Anhänger im Bereich der Talbrücke Breuna erfasst. Da bei den Windverhältnissen kein Kran eingesetzt werden könne, bleibe die A 44 in Richtung Kassel zunächst voll gesperrt.

Laut Polizei sind seit dem frühen Mittag in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen hunderte Notrufe wegen Sturmschäden, Unfällen und Gefahrensituationen eingegangen. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen im gesamten nordhessischen Bereich. Zum Teil seien dabei Autos eingeschlossen worden. Baustelleneinrichtungen, auch auf der Autobahn 7 bei Kassel, Schilder und andere nicht befestigte Gegenstände aus den Gärten flogen umher. "Für besondere Gefahren sorgen von Dächern herunterfallende Ziegel", erklärte der Sprecher. Laut Polizei sollte der Höhepunkt des Orkans in Nordhessen gegen 16 Uhr vorübergezogen sein.