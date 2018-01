Schulausfall in Hof am Donnerstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hof (dpa/lby) - In der Stadt und im Landkreis Hof fällt am Donnerstag witterungsbedingt der Unterricht aus. Das teilte das Schulamt Hof am Mittwochabend mit. Sollten Kinder und Jugendliche dennoch zu ihrer Schule kommen, würden sie betreut. Grund ist der nahende Sturm "Friederike", der am Donnerstag über Teile Deutschlands zieht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist in Bayern verbreitet mit Sturm zu rechnen, der Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern mit sich bringt. Zwischen Rhön und Fichtelgebirge sind auch 115 Stundenkilometer möglich. Eine geringere Wahrscheinlichkeit dafür bestehe auch im westlichen Alpenvorland. Auf den Bergen weht der Wind mit Orkanböen um 120 km/h, auf den höchsten Alpengipfeln sind Spitzen um 150 km/h zu erwarten.