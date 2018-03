Im Norden wird es noch mal kalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Der Winter kommt noch mal zurück nach Norddeutschland. Während am Mittwoch die Temperaturen noch bei etwa sechs Grad bleiben, wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den nächsten Tagen wieder ordentlich kalt. Auch Autofahrer müssen sich erneut auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag kann es an der Ostseeküste stellenweise glatt werden. Von Donnerstag bis Samstag wird es auch tagsüber spürbar kühler. Dazu kommen Schneeschauer, die sich über der Ostsee bilden. "Insbesondere in den nördlichen Teilen Schleswig-Holsteins müssen wir auch erneut mit Schneeverwehungen rechnen", sagte eine Wetterdienst-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ein stürmischer Ostwind sorgt ihren Angaben nach dann dafür, dass es sich deutlich kälter anfühlt, als es ist.