Frühsommer nimmt Auszeit im Norden

Hamburg/Schwerin (dpa) - Der Frühsommer in Norddeutschland hat eine kurze Auszeit genommen. Nach kräftigen Regengüssen in der Nacht zu Samstag sind dem Deutschen Wetterdienst zufolge in Hamburg sowie dem südlichen Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein weiterhin Schauer und Gewitter möglich. An den Küsten bleibe es heiter und trocken.

Einen Nebeneffekt hat der Wetterumschwung bereits gehabt - ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Ausflüger gen Nord- und Ostsee blieb zunächst aus. Auf den Autobahnen rund um Hamburg sei es ruhig, teilte die Verkehrsleitstelle mit. Nur in Baustellenbereichen gebe es wie gewöhnlich zähflüssigen bis stockenden Verkehr. Auf der A1 bei Bargteheide staute es sich nach Angaben der Autobahnpolizei zeitweise auf 10 Kilometern Länge, da dort wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke nur eine Spur Richtung Hamburg befahrbar ist. Der ADAC Hansa hatte aufgrund des Pfingstferienendes in Bayern und Baden-Württemberg auch in Norddeutschland Staus erwartet.

Für Sonntag prognostizierte der Wetterdienst wieder mehr Sonne und steigende Temperaturen.