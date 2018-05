DWD warnt vor Unwettern in Hamburg und Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern in Teilen von Schleswig-Holstein und Hamburg. Vor allem in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen und Steinburg sowie in der Landeshauptstadt sei ab Mittwochmittag mit heftigem Starkregen, Sturmböen und rund zwei Zentimeter großen Hagelkörnern zu rechnen, wie der DWD mitteilte. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Zudem seien Überschwemmungen möglich. In Hamburg seien ebenfalls Starkregen, Hagel und Windböen ab den Mittagsstunden möglich.

Der DWD empfiehlt daher alle Fenster und Türen geschlossen zu halten, Gegenstände im Freien zu sichern insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.