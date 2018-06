Behörde: Sauerstoffmangel führt zu sichtbarem Fischsterben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Umweltbehörde rechnet mit einem sichtbaren Fischsterben in Hamburg. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen sei der Sauerstoffgehalt in der Elbe und den anderen Gewässern der Stadt schon jetzt kritisch und werde sich weiter verschärfen, sagte ein Behördensprecher. Unter anderem im Aßmannkanal in Wilhelmsburg und im Lohmühlenteich in Harburg hätten verendete Fische bereits abgefischt werden müssen. Der für Fische kritische Grenzwert von vier Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser sei an der Messstation Bunthaus in der Tideelbe mit 2,8 Milligramm schon deutlich unterschritten. Bei Seemannshöft habe er sogar unter 1,3 Milligramm gelegen, in Blankenese bei 1,4 Milligramm Sauerstoff pro Liter.

Die Wetterlage bringe für die nächsten Tagen weiterhin hohe Temperaturen und möglicherweise auch Starkregen, was die Situation nur noch weiter verschärfen würde, sagte der Sprecher. Es müsse daher mit einem sichtbaren Fischsterben gerechnet werden.