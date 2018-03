Wetterdienst warnt vor Glätte: Großes Zittern hat ein Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach der heftigen Kälte der vergangenen Tage warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz vor Glatteis. Am Freitag sollten Schneefall und Sprühregen für einen rutschigen Boden sorgen, teilte die Meteorologen mit. Am Morgen komme es außerdem zu stürmischen Böen, die im Laufe des Tages nachlassen sollten.

Auch die klirrende Kälte verabschiedet sich langsam: Ein kräftiges Tief über Südwesteuropa bringe mildere Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. An Rhein und Mosel sollen die Temperaturen am Freitag knapp über den Gefrierpunkt steigen. Am Wochenende können sie Höchstwerte von bis zu sieben Grad erreichen.

Am Freitagmorgen war es laut Polizei zu keinen Unfällen gekommen, die im Zusammenhang mit dem Wetter standen. Überwiegend sei es zwar sehr kalt, aber trocken geblieben.