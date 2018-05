Wieder Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa) - Auch am heutigen Dienstag werden in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittag mit einzelnen schweren Gewittern, heftigem Starkregen und Hagelschlag. Die Gewitter ziehen sich demnach bis in die Nacht zum Mittwoch. Lokale Überschwemmungen seien wahrscheinlich. Gleichzeitig soll es bei Höchsttemperaturen von 29 Grad wieder heiß werden.

Heftige Regenfälle hatten in Teilen von Rheinland-Pfalz am Montag für Überschwemmungen gesorgt. Im Kreis Birkenfeld waren laut Polizei fast 600 Helfer von Feuerwehr, Deutschem Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk im Einsatz. In der Nacht zu Dienstag blieb es nach Informationen der Leitstellen verhältnismäßig ruhig.