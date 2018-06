Wochenstart in NRW mit warmen Temperaturen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenstart wird es in Nordrhein-Westfalen wieder wärmer. Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Der Vormittag bleibt noch nebelig und trüb, gegen Nachmittag lockert sich die Wolkendecke und die Sonne kommt stellenweise hervor. Auch am Dienstag soll es mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad warm und sonnig bleiben. Dabei kann besonders im Norden des Landes mäßiger Wind wehen.