Minus 18 Grad in der Eifel: Schon wieder Kälterekord in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der vergangenen Nacht ist es in Nordrhein-Westfalen noch einmal kälter gewesen - der Kälterekord vom Dienstag wurde schon wieder eingestellt. In der Eifel wurden minus 18 Grad gemessen, auf dem Kahlen Asten minus 16 Grad. So kalt war es in NRW bislang im gesamten Winter nicht. Schon in den beiden Nächten zuvor waren Kälterekorde aufgestellt worden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete, wurden am Mittwochmorgen auch im Flachland Minusrekorde für diesen Winter gemessen. "Es war noch einmal etwas kälter als in der Nacht auf Dienstag", sagte ein Sprecher des DWD.

Im Bergland lagen die Temperaturen zwischen minus 10 bis minus 18 Grad, im Flachland und am Rhein zwischen minus 8 und minus 13 Grad. Kälter wird es nun aber wohl erstmal nicht, in der Nacht zum Donnerstag soll es voraussichtlich etwas milder werden. "Es wird nicht mehr ganz so kalt", sagte ein DWD-Sprecher. Trotzdem werde es voraussichtlich immer noch Werte zwischen minus 8 und minus 10 Grad geben. Am Donnerstag bringe ein einziehendes Tiefdruckgebiet erste Niederschläge. Dann kann es sehr glatt werden.

Auf den Straßen ist in der Nacht trotz des Winterwetters zunächst ruhig geblieben. Die Polizei meldete bei kaltem, aber trockenem Wetter keine Unfälle. In Hennef verletzten sich zwei Feuerwehrmänner leicht, als sie auf gefrorenem Löschwasser ausrutschten.