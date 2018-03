Glatte Straßen und Schnee führen zu Unfällen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Wolfenbüttel (dpa/lni) - Glatte Straßen haben am Samstag in Niedersachsen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden im Landkreis Wolfenbüttel ein 37 Jahre alter Mann schwer und zwei Frauen leicht verletzt. In den meisten Fällen seien die Unfälle allerdings glimpflich ausgegangen. Im Harz kam es nach starkem Schneefall zu mehreren Unfällen. In Clausthal-Zellerfeld im Kreis Goslar wurde daraufhin eine Straße mehrere Stunden lang gesperrt. Räumfahrzeuge waren durchgehend unterwegs, die Straßen vom Schnee zu befreien. Die Polizei im Oberharz warnte vor Schneeverwehungen. "Winterreifen sind Pflicht! Fahren Sie vorsichtig."

Der Deutsche Wetterdienst rechnete am Samstag zwischen Harz und Weserbergland mit 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in Harzhochlagen mit 20 bis 40 Zentimetern. Die Meteorologen warnten vor teils starken Schneeverwehungen. Landesweit mussten Autofahrer mit Glättegefahr rechnen. "Es herrscht verbreitet Dauerfrost", so der Deutsche Wetterdienst. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte wegen der wetterbedingt problematischen Straßenverhältnisse einen Besuch in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ab.