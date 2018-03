Glatte Straßen in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Donnerstagmorgen mit glatten Straßen rechnen. Besonders im Bergland und Ostwestfalen Lippe kann es wegen Reif auf der Fahrbahn glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Dabei gebe es Frost mit bis zu minus zwei Grad. Winterlich soll es dann vor allem in den Nächten am Wochenende werden - mit Tiefsttemperaturen von bis zu minus sechs Grad.