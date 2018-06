Erneut Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen muss auch am Freitag mit starken Gewittern gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst in Essen veröffentlichte am Freitagmorgen eine entsprechende Warnung. In den frühen Morgenstunden ziehe das Gewitter von Aachen bis Düsseldorf und komme dann Richtung Norden zum Ruhrgebiet. Betroffen sei auch das Münsterland. Dabei könne es zu Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Stunde und Quadratmeter kommen. "Das wird nicht so viel Regen wie in den vergangenen Tagen sein, es kann aber trotzdem die Kanalisation von Großstädten überlasten", erklärte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Erst in der Nacht zum Samstag werde die Luft trockener, und die Unwetter würden nachlassen.