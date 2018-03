Comeback des Winters: es drohen Schneeverwehungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Der Winter kommt noch einmal zurück und sorgt zum Wochenende in Nordrhein-Westfalen verbreitet für Minustemperaturen und Schneefall. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, ist im Laufe des Freitags zunächst im Münsterland und Sauerland mit Schneefall zu rechnen, zum Abend hin dann in ganz NRW. Bei Minustemperaturen in der Nacht zu Samstag müsse mit Glätte auf den Straßen gerechnet werden. Ein auflebender Wind sorge zudem für Schneeverwehungen.

Auch für den kompletten Samstag prognostiziert der DWD Winterwetter. Tagsüber rechnen die Meteorologen mit Minustemperaturen, in der Nacht zu Sonntag ortsweise sogar im zweistelligen Bereich. Erst zum Wochenanfang zieht sich der Winter voraussichtlich langsam zurück. Am Montag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 5 Grad.