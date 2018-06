Baden in der Ruhr: Bewertungssystem sorgt für mehr Badetage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Nach der Wiedereröffnung der lange massiv belasteten Ruhr für den Badebetrieb in Essen 2017 ermöglicht jetzt ein neues Bewertungssystem der Wasserqualität deutlich mehr Badetage. Seit dem Saisonbeginn am 6. Mai sei das Baden bereits an 22 Tagen möglich gewesen, sagte ein Sprecher des Betreibers der Badestelle am Baldeneysee. Vor 2017 hatte dort wegen starker Schadstoffbelastungen 46 Jahre lang ein generelles Badeverbot gegolten. 2017 wurde das Baden nur an 47 Tagen erlaubt, weil es vor allem nach starken Regenfällen noch Bedenken in Sachen Wasserqualität gab. Inzwischen würden die Behörden aufgrund guter Erfahrungen im Vorjahr mehr Badetage zulassen, hieß es.