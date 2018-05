Frühsommer-Wochenende in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach einem Wochenendstart mit viel Sonne haben Quellwolken den Thüringer Himmel am Sonntag etwas getrübt. An den frühsommerlichen Temperaturen um die 25 Grad änderten die Wolkenschleier aber vielerorts nichts.

Für den Thüringer Nordwesten warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis einschließlich Montag tagsüber sogar vor starker Wärmebelastung. Das bedeute, dass die "gefühlte Temperatur" an zwei Tagen in Folge über etwa 32 Grad liegt.

Vor allem südlich des Unstrut-Hainich-Kreises sei dagegen im Laufe des Sonntags örtlich mit Schauern und Gewittern zu rechnen, teils sogar mit heftigem Regen und Hagel.

Spaziergänger in Wald und Feld, die von einem Gewitter überrascht werden, sollten keinesfalls unter Bäumen Schutz suchen, rät ThüringenForst. Gerade bei freistehende Bäumen sei die Gefahr eines Blitzeinschlags hoch. Wanderer und Co. sollten in trockenen Gräben und Böschungen in die Hocke gehen und auf Besserung warten.