Wintereinbruch im Harz: Mehrere Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Mit dem Einsetzen von Schneefällen hat die Polizei im Ost-Harz eine Reihe von Autounfällen registriert. Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag ereigneten sich innerhalb weniger Stunden elf Verkehrsunfälle, wie das Polizeirevier Harz am Sonntag mitteilte. Es blieb allerdings zumeist bei Blechschäden.

Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Harz kam mit ihrem Auto in Minsleben ins Rutschen und prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein 24-jähriger Mann fuhr in Darlingerode mit seinem Auto gegen ein Brückengeländer. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In den frühen Morgenstunden hatte sich die Lage wieder beruhigt. Die überwiegende Anzahl der Fahrzeugführer hätten ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen angepasst, hieß es bei der Polizei.