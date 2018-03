Mehrere Glätte-Unfälle in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Bei Glatteis auf den Straßen in Sachsen-Anhalt ist es zu vielen Unfällen gekommen. Insgesamt wurden im Land bis zum Morgen mehr als 30 Unfälle gezählt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Alleine in Dessau habe es seit dem frühen Morgen elf Unfälle gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor glatten Straßen in Sachsen-Anhalt. Im Laufe des Morgens sollte der einsetzende Regen, der zunehmend in Schnee übergeht, noch gefrieren. Im Verlauf des Vormittags nehme die Glatteisgefahr dann allmählich ab.