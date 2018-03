Autofahrer stecken in Schneeverwehungen fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Im Saale-Holzland-Kreis sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Autofahrer in Schneeverwehungen stecken geblieben. Die Betroffenen hätten ihre Fahrzeuge auf der Landesstraße 1075 zwischen Bad Klosterlausnitz und Schlöben stehen lassen müssen, teilte die Polizei in Jena mit. Bereits am Samstag musste diesen Angaben zufolge die L1070 wegen Schnee und erheblicher Verwehungen zeitweise voll gesperrt werden. Auf den glatten Fahrbahnen sei es zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Zwei Menschen wurden zwischen Obergneus und Untergneus verletzt, als ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr fuhr.