Unwetterschäden: Museum bleibt noch mindestens eine Woche zu

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen des Unwetters der vergangenen Woche bleibt das "Von der Heydt-Museum" in Wuppertal noch mindestens eine Woche geschlossen. Wie eine Museumssprecherin am Montag mitteilte, war am vergangenen Dienstag nach heftigem Regen Wasser in das Treppenhaus und in den Aufzug gelaufen. Nach ersten Erkenntnissen sei es vom Dach aus hineingesickert. Fachleute kümmern sich seitdem um die Technik, wie etwa den Aufzug und defekte Lampen.

Frühestens am nächsten Dienstag soll das Museum wieder öffnen. Alle geplanten Veranstaltungen fallen in dieser Woche aus. Zunächst hatte Radio Wuppertal berichtet.