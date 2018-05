Unwetter-Einsätze im Kreis Limburg: B8 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa) - Nach dem Unwetter in Nordhessen haben in der Nacht zum Montag schwere Gewitter im Kreis Limburg erhebliche Schäden verursacht. Die Bundesstraße 8 wurde so stark von Schlamm und Geröll überschwemmt, dass sie um 1.00 Uhr gesperrt werden musste, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr sei außerdem wegen vollgelaufener Keller ausgerückt.

Die Sperrung der B8 werde wohl noch bis in den Vormittag andauern - Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die Straßenmeisterei seien mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Betroffen ist ein knapp 900 Meter langer Abschnitt Bad Camberg und Selters (Taunus). Zwei Autos seien in der Nacht in den Abschnitt geraten, hätten sich aber selbstständig aus dem Schlamm befreien können.

In der Gemeinde Elz sei die Feuerwehr in der Nacht mehrfach wegen vollgelaufener Keller im Einsatz gewesen. In Selters habe ebenfalls eine Straße gesperrt werden müssen, die aber am Morgen wieder freigegeben werden konnte.