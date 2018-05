Mehrere Leichtverletzte nach Überschwemmungen im Vogtland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn)- Bei dem Unwetter im Vogtland sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Einige Hausbewohner sind zum Beispiel umgeknickt, als sie versuchten, Wasser aus den vollgelaufenen Kellern zu pumpen, wie die Feuerwehr mitteilte. In vielen Häusern waren die Keller vollgelaufen und die Menschen sind auf die Hilfe der Einsatzkräfte angewiesen. Ein Mann erlitt in Oberhermsgrün einen Stromschlag, als in seiner Nähe ein Blitz einschlug, wie die Polizei bereits in der Nacht mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, war aber nicht lebensgefährlich verletzt.