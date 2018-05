150 Liter Regen in zwölf Stunden in Bad Elster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Bad Elster war der Ort mit der größten Niederschlagsmenge beim Unwetter über dem Vogtland. In der Kurstadt fielen am Donnerstag binnen zwölf Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte. Gravierend war die Zeit zwischen 12 und 17 Uhr: Laut DWD fielen in diesen fünf Stunden in Bad Elster 124 Liter pro Quadratmeter.

Das war mehr als in den anderen Orten des Vogtlands innerhalb von zwölf Stunden. So verzeichnete Plauen in diesem Zeitraum 89 Liter pro Quadratmeter. Verantwortlich für diese Regenmengen seien Gewitter gewesen, die immer wieder über ein und dieselbe Region hinweggezogen waren.